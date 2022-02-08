過年連假期間餐餐大魚大肉，加上各種涮嘴的餅乾糖果，許多民眾在年假期間體重就這樣不知不覺上升。為了維持好體態，不少人會在年後運動及飲食控制瘦身，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近一年內「瘦身」話題的網路聲量表現，公布網友熱議的7大瘦身運動以及5大瘦身飲食網路聲量排行榜，運動的榜首是重訓，飲食榜首則是水果，不過也有人提醒台灣許多水果甜度高，吃多恐影響減肥效果。

觀察網友熱議的瘦身運動，可發現最受歡迎的便是無氧運動「重訓」，近幾年來，大眾對於瘦身不僅僅在乎體重，更在乎「體脂」，因此許多人開始透過重訓達成增肌減脂的目標，有民眾就分享「重訓減脂以後整個人體態都不一樣了，看得出來是瘦得健康、漂亮！」，並附上自己重訓前後的對比照，讓許多網友直呼「真的差超多！」。

瘦身運動網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

除此之外，許多人也喜歡「跑步」、「瑜珈」等入門門檻低的瘦身運動，有網友就表示「健身房報名還要錢跟喬時間，跑步隨時有空就可去」；另外也有民眾提問「瑜珈減肥真的會比一般重訓有效嗎？」，引發網友熱議，其中有人表示「瑜伽體重不會掉，但是體態會差很多」，並提醒瑜珈的成效是需要長時間累積維持，民眾若要求快還是以重訓搭配有氧運動較有效率。

接著，觀察熱門的「瘦身飲食」，討論熱度最高的就是「水果」及「蔬菜」類，像是有民眾分享自己「減肥早餐只吃蘋果」，引發網友兩極回應，有人附和表示「之前看過分享以後實行，成效還不錯」，但也有人提醒「台灣水果都很甜，糖份快跟手搖飲料差不多，吃多其實根本減不了」，呼籲其他網友還需特別注意。另外，也有民眾分享「減肥真的多吃菜，聽起來很老梗但真的有用」，並表示蔬菜內富含高纖維，能幫助腸道消化，讓減肥事半功倍。

瘦身飲食網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

除此之外，有在增肌減脂的民眾要記得「魚肉蛋類」及「豆類」的蛋白質攝取，有網友就在自己分享的健身菜單中特別強調「要有效率一定要秤好蛋白質份量，要吃夠」；另外，也有營養師特別提醒在減肥中還是需要攝取足夠的澱粉，並可以「全穀雜糧」等原型澱粉為主，才能瘦得健康。