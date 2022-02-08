在越南產線全面復工，加上訂單成長，平均單價較高的運動休閒產品出貨比例增加，聚陽（1477）2022年1月份合併營收為28.58億元，創同期歷史新高，也較去年同期增加20％。

聚陽指出，訂單能見度已到第二季底，下半年又是傳統旺季，預期2022年的營運仍是成長的，力拼全年成長目標達2位數。

第1季原本就是聚陽的旺季，聚陽指出，去年遞延的訂單今年仍陸續出貨，而為反映原物料價格上漲而對客戶訂單報價調漲的部分，也都可轉嫁，因此，今年一開始，就可好業績。

今年營運預期成長的一個利基點，聚陽認為，逐年調整產品結構，在服飾消費市場對運動類服飾、休閒機能性的需求增加，聚陽目前在手訂單統計，平均單價較流行服飾高的運動類服飾、休閒機能性的訂單量已超過五成，比五、六年前增加了10多個百分點。

新舊客戶下單量增加，聚陽指出，由於全球服飾消費市場景氣漸恢復，美國客戶下單動能增強。根據2022年手中美國客戶訂單量統計，整體均比2021年呈現成長，包括前五大品牌客戶中的GAP，和美國最大的零售商如Target、Ko hl's等合作廠商，訂單都恢復成長動能，加上又有新客戶加入，今年上半年的產能已排滿。

以手中出貨量的排程估，聚陽預估，2021年全年出貨量達到1700萬打，今年在舊客戶下單量成長、電商及新客戶數量增加下，2022年的出貨量，應還有二位數的成長。

雖然2022年面對全球原物料價格上漲的壓力將增加，以及通膨可能造成的需求降緩；不過，聚陽指出，對2022年的營運還是審慎樂觀的。

聚陽2021年的合併營收已創歷史新高；2022年，在訂單量增加、平均單價較高的運動休閒、戶外服飾產品出貨比例提升，且，又有印尼新產能可望陸續加入，法人指出，聚陽今年營收持續創新高的機會頗高。