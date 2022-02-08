高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）8日公布自 結元月合併營收2.72億元，月增9.07％、年增7.33％，創下單月歷史新高，主因是新能源車零件增量、多項新產品小量出貨，及去年12月出貨遞延貢獻，讓和勤元月合併營收開出亮麗成績。

和勤表示，公司具備產品開發、生產技術與量產規模優勢，於汽車、硬碟零件市場領先同業，營收隨著出貨增量穩定成長，今年更有多項新產品出貨逐步增量助陣，營收將仍維持逐季成長的傳統表現。

和勤元月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.89億元，占比69.46％；硬碟機構件（VCM Plate）0.76億元，占比28.04％。其中，汽車零件部分，美系電動車大廠零件增量及新產品小量出貨，成為元月合併營收創下歷史新高的主因。

和勤強調，公司汽車零件多為平台件，由於認證與產品生命週期長，但產業特性是產品一旦開始出貨，訂單量穩定成長，營收規模也會逐步墊高。

至於硬碟（HDD）零件去年12月訂單出貨遞延，使得元月營收亦較上月成長，在新客戶訂單加入下，今年硬碟零件的出貨，仍是穩定表現。

今年是和勤新產品貢獻顯著的一年，其中，建築工程用結構件，元月開始出貨，將外銷至歐洲及北非等地；工業器械液壓泵零件進入量產，預期今年出貨量進入快速爬坡階段。和勤說，因配合機器設備安裝調整，旗下重卡零件將於3月開始量產，在訂單已滿的情況下，下半年或許將再添購設備擴產。

此外，美系電動車大廠零件增量，及增加品項，預期仍是公司個別客戶成長幅度最高者，而和勤持續積極開發新能源車零件及客戶，在公司整體營收規模隨新產品量產成長之下，新能源車零件營收占比，仍將穩定提高。

在公司訂單滿載之下，和勤祭出頭獎為汽車的抽獎活動，鼓勵員工農曆年後，盡早回到工作崗位，力拚2月營收維持成長。和勤經去年與客戶協商價格後，今年在原有產品增量，及新品量產貢獻下，全年營收規模更上層樓，產品組合亦更加優化，公司獲利能力也將順勢再提升。