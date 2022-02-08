安克生醫（4188）近年力推AI技術導入全球醫療院所，除去年旗下兩項旗艦產品「安克甲狀偵」、「安克呼止偵」成功擴大開展國內外市場外，另一產品「AmCAD US」2021年底已向美國FDA遞交用於脂肪肝檢測申請，預計上半年取證。

安克生醫指出，「安克甲狀偵」及研發中的乳房超音波AI技術，也將持續與國際超音波大廠洽談合作授權，透過把安克的AI檢測系統授權搭配在超音波硬體設備，強強聯手，擴大超音波AI智慧醫材全球市場普及率與掌握商機。

安克生醫旗下「安克甲狀偵」為甲狀腺超音波AI判讀系統，至今已成功行銷至全球超過17國、逾120家醫療院所，市場潛力大，「安克呼止偵」持續進行國際臨床合作，擴大產品應用與價值。

安克生醫總經理李伊俐表示，與美國史丹佛睡眠醫學中心的國際臨床合作已超過一年，進展順利，繼去年攜手於美國聯合專業睡眠學會(APSS)年會發表成果論文，今年也將於3月世界睡眠大會(World Sleep 2022)再次發表研究成果，產品價值受肯定。

擴大歐洲市場的產品能見度，安克生醫今年將於德國法蘭克福成立「安克呼止偵」醫材展示中心，並與當地睡眠專科醫師，展開國際臨床合作；第一季也將第一台「安克呼止偵」出貨到泰國獨家代理商，全球業務推廣再下一城。

看準國內健診市場年逾700億元的商機，安克生醫除順利打入台大、彰濱秀傳等多家健檢中心，完成宏碁、友達等電子大廠企業健檢合作，還將持續與各家健檢單位、企業職福會洽談合作。