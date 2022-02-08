因應稅基侵蝕及利潤移轉BEPS行動計畫所帶動國際租稅新規則，我國與英國於去年底完成兩國間所得稅協定修約議定書簽署。KPMG安侯建業指出，該項修約可避免雙重不課稅或減稅機會，併同逃稅行為納入規範，也進一步消除雙重課稅及促進爭議解決協定簽署目的，可說是兼具興利及除弊雙重功效。

KPMG安侯建業稅務部執業會計師陳志愷表示，雖議定書是針對台英租稅協定且自今年開始適用，但仍呼應BEPS要求下的全球稅制發展，將對未來跨國交易的課稅有深遠影響。

在反避稅方面，納入享有利益資格的主要目的測試條款，當一項安排或交易的主要目的之一為獲取協定利益，而違反協定相關條款意旨者，不得享有協定利益。

目前我國簽署生效的34個所得稅協定中，並非皆訂有PPT條款，但考量該條款為BEPS行動計畫施行所應貫徹，在全球稅制朝向實質性、透明度與一致性發展趨勢下，不無產生通說法則之不成文法效力之可能。況且《適用所得稅協定查核準則》於去年修正時，已明定為獲取協定利益之避稅行為，於協定未訂有相關防止濫用之條款時，仍適用納稅者權利保護法等法律有關租稅規避之防範措施。

在消除雙重課稅方面，於適用之人中，依據BEPS行動計畫2「混合錯配安排」建立之規則，將一方領域居住者經由該領域視為透視課稅實體取得之所得，認定係該一方領域居住者取得之所得，予以納入協定利益之適用範圍。例如於英國非屬課稅主體之有限合夥取自我國之所得中，歸屬在英國負有納稅義務之居住者合夥人部分，仍得適用台英租稅協定之利益。本項法則在實際適用上，需根據具體個案事實、相關國家稅制及租稅協定等規範綜合判斷。

在促進爭議解決方面，於相互協議程序中，將一方領域居住者認為不符合本協定規定課稅之申訴對象，由該一方領域主管機關擴大至任一方領域主管機關，使納稅人可依案情需要尋求合適的申訴對象，增進本機制實際操作之效率，另明定此項申訴應於首次通知起3年內為之，且達成之任何協議應予執行，不受國內法任何期間之限制，以符合BEPS標準。

陳志愷提醒，我國簽署的租稅協定網絡已愈趨完備，納稅人於適用相關租稅優惠時，仍應留意BEPS發展現況及未來趨勢的影響，預先籌劃因應，以發揮協定適用的最大效益。