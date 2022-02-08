A股8日個別發展，上證指數收漲23點，3400點關口失而復得。兩市成交合計增至人民幣（下同）8788億元。

香港信報報導，上證指數最多跌39點，跌幅為1.14％，低見3390點後止跌回升，以接近全日高位收盤，收報3452點，升23點，漲幅為0.67％，成交額為3879.7億元。

深成指開低走低，最多挫404點，跌幅為3.01％，低見13051點，全日收報13325點，跌131點，跌幅為0.98％，成交額為4908.26億元。

滬深300指數報4608點，跌25點，跌幅為0.55％，創業板指數報2846點，挫71點，跌幅為2.45％。

藥明生物被美國商務部列入「未經核實」實體清單，藥明康德A股一度跌停。藥明康德其後澄清，公司及其子公司均未美國被列入「未經核實」實體清單，目前各項生產經營情況正常。藥明康德A股全日跌9.99％。

此外，各類股個別發展，煤炭股漲逾5％，鋼鐵股升逾2％，電力、金融、石油、水泥股升逾1％，電子器件、釀酒股跌逾2％，塑膠製品、電器股跌逾1％。