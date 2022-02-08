竹田鄉長傅民雄拿著為今年六堆運動會特地設計的頓物牛吉祥物。（林和生攝）

第57屆六堆運動會12日起一連2天在屏東竹田鄉熱鬧登場，今年共18項賽事、吸引超過5000名選手報名，都是歷屆之最，東道主竹田鄉長傅民雄承諾，在防疫優先前提下，會絞盡腦汁將賽事辦好，可望完整呈現客家精神，更讓外界看到客庄之美。

六堆運動會過去被譽為「大武山下的小奧運」，是六堆人每年必定朝聖的運動盛事，更是南部客庄特有文化記憶，不但能鍛鍊體魄，也將傳承百年的先民精神發揚光大，每一年像接力賽一樣、一棒一棒傳承，讓六堆文化永續。

傅民雄表示，此次除了籃球、桌球、棒球等大眾熟悉的運動賽事外，更與國際接軌，新增奧運項目和新穎主流賽項，包括霹靂舞、攀岩、幼兒滑步車、馬拉松等，將傳統與創新融合，展現運動會兼容並蓄。

其中六堆勇士馬拉松於13日從六堆忠義祠起跑，共有全馬、半馬、11公里及5公里組，吸引近2000人報名，主辦單位在路線規會上特別經過中堆竹田、先鋒堆萬巒、後堆內埔及前堆麟洛等4個客家鄉區，讓跑者能在沿途欣賞各鄉鎮特色，探看六堆之美。

傅民雄指出，今年競賽項目融入在地人文地景與客家文化習俗，首次舉辦「客庄遊戰文化探索」競賽，26日在無人機飛行場舉辦，結合六堆早期禦戰文化、冒險教育與戶外教育元素，配合六堆戰事文化情景關卡，盼讓學子達到文化探索及教育意涵。

屏東縣副縣長吳麗雪說，1948年首屆六堆運動會從竹田鄉起跑，這次重回舊地舉辦，希望透由賽事完整呈現客家精神，也藉機行銷地方產業與觀光，歡迎民眾前來體驗六堆熱情。