台灣人壽在農曆年前推出的全新品牌形象動畫廣告「龍是你兄弟」，播出以來好評不斷，短短10天即突破270萬人次觀看，逾3700則台灣人壽讚粉絲團及YouTube留言，成為熱夯討論影片。

「龍是你兄弟」全新形象廣告以全3D擬真動畫，呈現吉祥物台灣阿龍相挺年經世代，化解偏見衝突的故事，不僅傳遞尊重多元，接納差異的正面價值，廣告中更倡議聯合國永續發展目標（ SDGs），台灣人壽希望攜手夥伴進一步實踐守護環境、減少社會不平等的永續發展承諾。

在「龍是你兄弟」全新形象動畫廣告中，台灣阿龍化身最懂年輕怪獸們的夥伴，攜手中國信託慈善基金會小火子及中信兄弟棒球隊小翔一同發揮We are family精神，力挺年輕世代勇敢追夢，影片中不同場景也暗藏許多暖心故事，展現永續發展的影響力。

就像片中以熱血為號召的「中信盃黑豹旗」，多年來孕育年輕棒球人才，鼓勵青少年勇敢追夢，更深耕棒球教育，減少社會不平等現象；而面對疫情衝擊，「國家衛生研究院」亦充分展現臺灣在公共衛生與生技醫療的軟實力，與國際分享臺灣成功的防疫經驗。

另外，推動海洋垃圾移除計畫的「湛。Azure」湛藍海洋聯盟，為了有效解決港灣垃圾問題，透過募資研發打造了掃海機器人「湛鬥機」，默默地為湛而戰；更有潛入深海的「鯨豚攝影師金磊」，用影像和教育拉近人與海的距離，讓更多人看見海洋之美。影片中還有許多捍衛夢想的臺灣年輕怪獸，等待台灣阿龍粉絲來發掘。