韓國目前疫情仍嚴峻，但當地最大電動車電池製造商LG Energy Solution(LGES)季報亮眼，激勵韓股走高，但獲利了結賣壓出籠下，KOSPI收在近乎平盤位置2746.47點，僅漲1.41點或0.05%。同時，韓元走升，外資則賣超970億韓元。

8日，韓國政府表示，當地已連續第4天單日確診人數都在3.5萬以上。因此，也傳出韓國染疫者暴增之下，當地政府已不再施行普遍快篩，以及不用衛星定位系統GPS來追蹤這些患者。

韓股在科技以及生醫族群上漲帶動下，多數個股走高。三星電子漲0.68%，SK海力士也漲1.63%。趁機大發新冠災難財的三星生物製藥大漲4.85%，Celltrion藥廠也漲3.18%。

韓國最大電動車電池業者LGES表示，上季營運已不再虧錢，不過市場擔心眼下的晶片短缺問題尚未解除，車商生產受阻下也會影響到EV電池的未來需求量。財報利多激勵下LGES先上漲，但卻收跌1.09%。

美元兌韓元在1197.7價位附近，韓元升3元。