美國薪資持續快速攀升，可能促使聯準會加快升息步伐，今年3月升息兩碼（50個基點），以及全年升息7次的可能性正在升高。

根據美國勞工部上周五公布的數據，美國1月平均時薪較去年12月上揚0.7%，與去年同期相比則大幅成長5.7%，高於12月的年增5.0%，並遠超出市場預期的年增5.2%。若不計新冠疫情剛爆發時的那兩個月，美國1月平均時薪創下2007年3月以來最強勁的增長。

這對勞工而言當然是大好消息，但也給聯準會帶來更大的壓力，越來越多人認為該央行在政策應變方面腳步落後，現在必須設法應對創下近40年新高的通膨率。

美國銀行（BofA）全球經濟研究部門主管Ethan Harris周一接受媒體訪問時表示：「如果我是聯準會，我會越來越緊張，因為推動薪資增長的不僅只是少數的異常現象。如果我是聯準會主席，我早在去年秋季初就已經調升利率。當萬物齊漲，且開始影響到薪資時，你就已經落後了，你必須開始行動」。

在所有華爾街大行中，美國銀行和Harris對於今年聯準會政策動向的預測最為激進。該銀行的經濟學家預期聯準會2022年將升息7次，每次1碼（25個基點），明年還將升息4次。

Harris表示，雖然根據芝加哥商品交易所的數據，市場目前認為升息7次的可能性只有18%，但他不會改變這個預測。

他表示聯準會在2020年9月提出新的、較具彈性的平均通膨目標，也就是為了實現充分就業，聯準會願意放手讓通膨率適度超出2%。但現在美國的通膨年增率已經來到約7%，且勞動力市場也越來越吃緊，聯準會現在必須提起腳步追趕了。我們認為聯準會今年將升息7次的原因在於「美國經濟不僅達到了聯準會的目標，根本是衝過了『停車』標誌」。

Harris指出，幾乎所有收入階層的薪資都在飆升。以最受疫情打擊的休閒餐宿業為例，過去一年其薪資上揚了13%。金融業的薪資增長4.8%，而零售業薪資增長7.1%。

高盛認為薪資飆升是「大離職潮」（Great Resignation）的一部分。根據美國勞工部的數據，去年美國勞工換工作或離職的次數達到4740萬次。高盛經濟學家在報告中指出，「大離職潮」由兩個截然不同卻又彼此相關的趨勢所組成：數百萬勞工退出職場，而數百萬人為了更好、更高薪的工作機會而辭職。這樣的趨勢已經將薪資增長推升到讓人越來越擔心通膨前景的程度。

高盛預期今年薪資增長的速度將放緩，但只會略為放緩，全年薪資增長預估約為5%。該華爾街大行此前出具報告指出，美國通膨持續升高可能促使聯準會採取更為激進的政策立場，今年該央行的升息次數可能不只4次，可能達到5次，也可能在今年3月起的每一次會議都採取行動。

聯準會在上月底的決策會議後一如市場預期宣布貨幣政策按兵不動。高盛表示，其基本預測為聯準會將在3月、6月、9月和12月會議升息，但由於這場大流行病加劇了需求高漲和供應吃緊之間的失衡狀況，以及薪資仍持續強勁增長，在通膨居高不下的情況下，高盛預期聯準會在5月升息，或在每次會議都採取行動的可能正在升高。

美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）日前也呼應了這個看法，他預期聯準會可能在今年剩下的7次會議都做出升息決議。

排除已經於1月召開的會議，聯準會今年尚排定了7次會議，分別在3月、5月、6月、7月、9月、11月和12月。

市場預期聯準會今年將升息5次，但仍有可能升息更多次或擴大升息幅度。儘管交易員普遍預期聯準會可能在3月升息25個基點，但升息50個基點的可能性已經升高到近30%。Harris表示，升息50個基點將是「合理的做法」，儘管這與聯準會主席鮑爾在1月會後記者會提出「將保持謙遜」的做法不符。