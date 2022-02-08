遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》年度首次大改版【綠洲】將於明(09)日正式登場，官方誠意祭出首次簽到送紅變紅娃大福利，完成每日登入可取得全新英雄級變身「天上的守護騎士」及魔法娃娃「千年九尾狐」！同步釋出新副本「亞特蘭提斯」，擊殺BOSS機率取得傳說級裝備，「綠洲全職業優化」11大職業全面再更新。歡慶大改版，此次官方特別邀請第32屆金曲獎最佳演唱組合的阿卡貝拉團體「尋人啟事」、300萬訂閱超人氣YouTuber「pan piano」、「DJ Cyndi」、「a-SHENG阿聖」等多位音樂型網紅將遊戲經典樂「攻城戰」改編演繹；2月20日晚間將於官方粉專舉辦「綠洲大改版直播」邀請實況主「丁丁」及「小屁」介紹改版重點，並實況翻新版「世界奇岩攻城戰」賽事及世界攻城戰規則，敬請期待！

《天堂M》邀請音樂網紅改編「攻城戰」音樂

《天堂M》邀請音樂網紅改編「攻城戰」音樂

《天堂M》綠洲改版2月9日登場、全新副本「亞特蘭提斯」取得傳說級裝備！

《天堂M》於2月9日更新大改版【綠洲】．完成每日登入可取得全新英雄級變身「天上的守護騎士」及魔法娃娃「千年九尾狐」，為官方首次登入送紅變紅娃大福利活動！新釋出的遊戲副本「亞特蘭提斯」是位於大海中的水下城市地圖，最初由波賽頓長子「阿特拉斯」統治，對抗「宙斯」而落敗後受到擎天的懲罰。失去王的「亞特蘭提斯」陷入混亂，「波賽頓」為解決紛亂，宣布得到三叉戟的人將成為新王，為此大海中的眾多勢力正在集結。

全新副本「亞特蘭提斯」開放Lv.80以上玩家進入，每週三21:30開啟副本，挑戰BOSS「波賽頓」需在「中央神殿」附近使用象徵「力量」、「體力」、「速度」、「智力」BUFF雕像，每座雕像最多10名玩家使用，最多40名勇者進入「波賽頓神殿」可挑戰BOSS「波賽頓」。成功擊殺可取得「波賽頓三叉戟」、「波賽頓的盾牌」、「波賽頓腰帶」等傳說級裝備。

《天堂M》全新副本「亞特蘭提斯」

《天堂M》官方首次登入送紅變紅娃大福利

綠洲全職業優化、11大職業全面再更新！

迎接大改版與全面革新的「世界奇岩攻城戰」，官方將遊戲中11大職業全面再更新，新增傳說級與英雄級技能，並且針對各職業進行各等級技能的優化，各職業亮點技能如下：

※黑暗妖精：新增技能「暗影衝刺」，主動型衝刺技能，目標解除半透明，移動速度增加。

※暗黑騎士：新增技能「黑暗之鏡(復仇者)」，具備DEBUFF反射機率；新增技能「黑手」，主動型恐怖DEBUFF效果。

※王族：新增技能「帝國引力」，被動靈氣DEBUFF技能，可使對象AC、MR、攻擊速度及移動速度減少。

※騎士：優化既有技能「極致大師」，新增昏迷命中屬性。

※狂戰士：優化既有技能「蓋亞」，技能冷卻時間減少。

※神聖劍士：優化既有技能「神聖制裁」，範圍技能目標變更。

※死神：優化既有技能「幽魂之軀」，HP恢復量提升。

※龍鬥士：優化既有技能「氣息衝擊」，技能射程距離增加。

※妖精：優化既有技能「元素治癒」，技能冷卻時間減少及HP 恢復量提升。

※槍手：優化既有技能「緊急照護」，技能冷卻時間減少及BUFF持續時間增加。

※法師：優化既有技能「集體聖結界」，BUFF持續時間增加。

《天堂M》全職業優化

血盟世界移民2月9日同步開跑、角色世界移民即將開放！

《天堂M》同步於2月9日至2月11日開放「血盟世界移民」，Lv.60以上角色、Lv.17以上血盟，單一帳號可以金幣100購買一次「血盟世界移民」。2月11日至2月12日Lv.60以上角色，單一帳號可以金幣100購買一次「角色世界移民」，以上均不包含重生及經典伺服器，詳情活動請依官方網站公告說明為準。