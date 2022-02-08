台北市議員鍾沛君上月底曾爆料，在日本福島5縣食品尚未開放之際，自己卻在台北日本料理店吃到來自「千葉縣房州勝浦」的金目鯛。台北市衛生局稽查後表示，該漁獲其實來自日本靜岡縣，業者已涉及廣告不實，將依食品安全衛生管理法開罰4萬元。

直到今日行政院舉行記者會前，台灣仍禁止福島地區5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）的食品，但鍾沛君1月26日在臉書爆料，指自己去日本料理店時，師傅端出「千葉縣的金目鯛」，一旁還有產地證明，師傅還肯定表示千葉漁產在台灣一直都吃得到。

鍾沛君指出，她已經把店家資訊交給北市衛生局調查，也呼籲衛福部食藥署應釐清魚是不是千葉來的，究竟是業者走私還是改標，應對大眾清楚交代。

歷經多日稽查，台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，店家雖持有千葉縣的產地證明標章，卻無法拿出相關證明，也坦言提供消費者拍照的千葉縣產地證明，並非現場供應的金目鯛原始標籤，追溯上游進貨廠商後，最終確認該漁獲是來自靜岡縣，而非福島地區。

陳怡婷說，業者行為已涉及廣告不實，看在店家是初犯的份上，最終依食安法第29條裁處4萬元，同時輔導業者必須保留漁獲的來源證明，基本上要留存5年，且主管機關要求提供時，不得規避、妨礙或拒絕。

由於中央稍早宣布解禁福島地區5縣市食品，預告期為10天，2月21日由衛福部正式公告後即日生效，3月1日會函告地方政府食安自治條例抵觸無效。陳怡婷說，未來將會對北市境內有販賣日本食品的通路進行專案稽查，不會只針對福島地區5縣市，畢竟還是有部分產品禁止進口，詳細配套措施將會在今晚公布。