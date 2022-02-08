迎新春，為期9天的2022年中台灣燈會將於2月12日點燈，為燈會加溫，台中捷運公司率先為鄰近的捷運綠線文心森林公園站點燈，即日起每天下午5點至夜間0點，文心森林公園站入口處的金色燈球將點亮，另2樓整排玻璃窗垂掛白色冰條燈，可與燈會的「粉紅星辰光廊」相互輝映。

市府指出，今年的中台灣燈會將於南屯區文心森林公園舉辦，內設5大主題燈區，共有超過30座燈組、20多座動態燈組，燈區旁並設有花森好市文創市集，盼讓文心森林公園在夜間成為耀眼的花燈樂園，白日則為大型裝置藝術公園，邀民眾賞花燈、迎元宵。

台中捷運公司指出，捷運綠線文心森林公園站緊鄰燈會會場，為讓燈會的氣氛向外延伸，日前已在文心森林公園站增設燈飾，包括1樓車站入口處設有多組金色燈球，夜間呈現柔和的光芒，像皎潔明月般迎接旅客；車站2樓的整排玻璃窗則垂掛白色冰條燈，搭配車站的光亮，宛如一座燈會會場外的巨型花燈。

為中台灣燈會暖身，文心森林公園站7日晚間已率先點燈，至2月20日前，每天傍晚5點至凌晨0點都將亮燈，營造中捷展現濃濃元宵氣氛。

台中市府強調，為避免燈會會場周邊交通壅塞，呼籲民眾多多搭乘捷運賞燈，中捷公司配合燈會活動，將於12至20日調整平日尖峰時段班距為6.5分鐘一班車、假日尖峰時段縮短為8分鐘一班車，同時將視需求加開車班，民眾可搭配公車轉乘。