學生發表設計作品。（新北市教育局提供）

新北市教育局與亞東科技大學合作，運用在地大學資源推動國中科技教育種子教師培訓，並透過趣味營隊方式，將科技教育扎根至國中學生。日前亞東科技大學舉辦「育才．跨域．在地共榮」USR暨USR HUB 聯合成果發表會，以動、靜態形式展現推動成果。

教育局表示，2018年起與亞東科技大學透過「USR大學社會責任計畫」，合作推動國小科技教育，並於2020年再度簽署為期3年合作備忘錄，由國小端向上延伸至國中端。計畫結合大學、教育局、國中資訊教育輔導團等資源，以國中新課綱科技教育現場需求為開端，辦理師資培訓、大小攜手共學營，並提供師資、設備等資源共享。

亞東科技大學培訓新北市重慶國中、積穗國中、中正國中及育林國中4校科技教育種子師資，再由種子教師回校教授科技課程。結合資訊管理系、通訊工程系及材料與纖維系3系社群老師，開設「遊戲設計」、「機器人設計」、「物聯網設計」及「視覺藝術設計」4大主題培訓，分3年教授各種科技設計在日常生活上的應用方式，協助新課綱第一線資訊師資需求，並運用實作案例提高國中學生的學習興趣，至去年已辦理12場訓練，培育4所國中共57位種子資訊教師。

此外，去年亞東科技大學USR計畫團隊舉辦的大小攜手共學營，因應疫情採取「非同步教學」方式將實體課程線上化，將課程材料寄至每位報名學員的家中，參與大學志工透過錄製影音教材的方式，提供給國中學生在家觀看上課，並利用線上QA會議解決學員操作上的問題。

亞東科技大學計畫主持人資訊管理系李紹綸副教授表示，希望透過計畫，能讓學生提昇跨領域學習與合作，增進就業軟實力，大小攜手學習，影響自我並改變他人。育林國中洪碩亨同學則分享，很喜歡這次的營隊課程，讓他碰到平常碰不到的機器。每一個單元，都讓他更了解機器人的功能，也引發讓他想要繼續學習程式設計的興趣，可以接觸到不一樣的機器人。

教育局長張明文表示，新北市重視科技教育，期望透過各學術單位及民間單位之合作，聯手培育師資、提供課程，引領學生學習程式設計與跨域整合能力，提升新北學子程式設計軟實力與競爭力。而除了推動學生科技教育外，教育局也於三芝及金山地區設立數位機會中心，增進民眾以數位行銷方式推動在地特色產品等能力。