國際永續評比機構S＆P Global發布2022年永續年鑑評鑑結果，遠傳連續第三年獲評為「銀級獎」企業，顯見遠傳持續推動永續發展，在公司治理、環境永續、社會責任等面向追求卓越的成果豐碩，才得以與全球標竿企業齊名。

此外，全球權威碳揭露組織 CDP公布2021年供應商議合評比(Supplier Engagement Rating)，遠傳今年與供應商進行氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8％，連續第二年名列在2021 CDP 供應商議合領導級企業排行榜中，顯示遠傳攜手供應商共同降低氣候變遷所面臨的風險，獲得國際肯定。

遠傳以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術，透過跨業結盟，為企業客戶創造價值，也結合企業核心，履行企業社會責任，包括積極投入5G網路偏鄉建設，並深耕智慧醫療領域，發展臺灣第一個5G遠距診療解決方案。

遠傳也與桃園市政府合作智慧路燈專案，以即時遠端監控與故障自動回報系統、掌握全市路燈調度、達到節能減碳之效。也透過具體行動投入環境、社會、經濟等永續發展議題，接軌聯合國永續發展目標。

遠傳體認到全球氣候變遷需跨產業共同努力，加入GSMA 協會參與氣候變遷倡議，致力降低全球氣候變遷影響外，主動加入SBTi 科學基礎減碳目標倡議，具體訂立至2030年減碳目標。去年更與國內標竿企業加入由台灣永續能源研究基金會發起的「台灣淨零排放協會」共同推動「淨零排放」倡議，以2030年辦公據點淨零排放及2050年淨零轉型政策為目標邁進。