新時代凱擘影城地理位置佳，有不少學生客族群。（凱擘影城提供／馮惠宜台中傳真）

繼台中忠孝國賓影城之後，台中東區又一家影城吹熄燈號；位於東區大魯閣新時代凱擘影城8日公告因內部業態調整，將營業至111年2月15日止，之後暫停營業。

凱擘影城由凱擘、台灣大哥大、富邦金創共同投資，富邦集團先行成立凱擘影藝，參與多部台灣電影製作及發行，積極耕耘電影產業，2017年1月1日跨足電影產業，選擇於台中地區為首個起點揭幕全新影城品牌：凱擘影城，其前身是威秀影城，位大魯閣購物中心4樓，影城挑高10米，共有9個廳2729個席位。

凱擘影城2月8日貼出公告，內指稱因內部業態調整，新時代凱擘影城將暫時營業至111年2月15日止。並表示如手邊尚有未使用之團體電影優惠券，可自即日起至111年2月28日，於10：00-17：00間親洽影城辦理團體電影優惠券退款申請，若您無法於上述時間至影城進行退款，後須可親洽凱擘影城台北總公司，致電04-3608-0900洽詢。

凱擘影城座落於台中火車站新站正對面，走路3分鐘可到，突然宣布將暫停營業，讓許多影迷相當錯愕；其從威秀影城時代即擁有不少學生族群消費者，票房表現一直不錯。而凱擘影城也是台中東區在2021年10月25日國賓影城宣布暫停營業後，又一家宣布熄燈的影城。