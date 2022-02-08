鹿港肉包名店阿振肉包，售價已經連續11年凍漲，禁不住原物料連番漲價，宣布將於22日正式調漲價格。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

真的撐不住了。彰化縣鹿港鎮知名排隊名店「阿振肉包」，8日在臉書粉絲專頁貼文公告指，因原物料不斷飆漲，將自2月22日調漲，請消費者、老顧客們諒解並繼續支持。

阿振肉包堪稱餐飲業者中的幸福企業，過去曾因連2年為員工加薪二成，還在2018年被蔡英文總統接見，但「阿振肉包」在臉書直接公告，價格將調漲。

根據了解，鹿港其他肉包老店，包含老龍師、老成珍等，都在農曆年前預告，並自2月1日大年初一起正式漲價，肉包、菜包、饅頭全面漲2至3元，另家在地老店巧味珍，更是早在去年6月1日就率先喊漲。彰化市名店肉包明，為了反應成本，去年11月15日起，香菇肉包就從30元一口氣漲為35元。

阿振肉包指出，店內各品項包子饅頭，已經連續11年凍漲，但過去兩年原物料一路漲價，不只麵粉漲翻天，內餡使用的豬肉、豬油和奶油，甚至醬油都調漲，實在是撐不住了，只能宣布調漲。其實鎮上很多同業早就陸續漲價，老闆鄭永豐為了讓大家過好年，才延至年後、2月下旬才正式調漲。