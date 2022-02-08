職場上，同事之間難免會起衝突。一名女網友表示，剛進公司的新人明明什麼都做不好、總是搶別人功勞，卻獲得大家的信任，讓她忍無可忍，決定揭發新人的所作所為，不料同事們都力挺新人，自己反而成為眾矢之的，讓她十分無奈，引起網友討論。

原PO在《匿名公社》發文表示，剛進公司沒多久的新人，總是炫耀自己能力很強、什麼都會，卻經常把重要工作搞砸，最後還要大家要一起幫忙善後，甚至常常衝第一找老闆，把別人的功勞都攬在自己身上、講同事們的壞話，但大家依舊對她十分信任。

對此原PO相當無奈，下定決心揭發她的所作所為，不料同事們聽完後依舊力挺新人，認為對方不可能做這些事，反而懷疑她是不是別有居心，將她視為眼中釘，讓她氣憤直呼，「真的不明白新人有什麼魅力，讓大家那麼相信她」。

不少網友表示，「可能新人比較厚臉皮吧，而且要夠厚才可以做到這樣」、「普遍人都不喜歡聽實話」、「人事物都是新鮮的最好」；也有人直言，「不會做事沒關係，要會做人」、「先想想自己為什麼不被大家信任吧」。