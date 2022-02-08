新冠肺炎疫情衝擊客運量，另一方面卻推升航空貨運需求，桃園機場2021年航空貨運量達281萬噸，創下歷史新高，年增20％已是連續2年成長。桃園國際機場公司預估，今年全球海運塞港缺櫃及供應鏈失序情況難解，2022年貨運量估穩定上升，將挑戰289萬公噸；旅運量方面，若今年邊境管制鬆綁，旅客估可達1000萬人次。

桃機公司表示，2021年桃機貨運吞吐量位居亞洲前4大，各航空公司機動調節客、貨機運力運能，據統計，疫情前每周貨機起降約500架次僅佔3成，但去年貨機（含客機純載貨）起降架次增加近3倍，每周約1900架次。

面對貨機起降架次與貨量的增加，桃機公司積極調度機場空側停機坪以增加貨機運作效率，並協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業，在進出口尖峰時段配合航空警察局共同疏導貨運區車輛進出秩序，以維持整體航空貨運作業順暢。未來客運載貨航班數量若持續成長，機場公司也將彈性調度空側資源因應。

國際航空運輸協會（IATA）預估，2022年全球空運貨量將持續成長，年增幅達4.9％，為因應未來發展所需，機場公司攜手貨運園區業者推動擴建與冷鏈等相關基礎設施，其中ROT廠商華儲於去年5月完成進口倉擴建工程，增加逾1600坪的空間及15％的進口貨物處理能量。

BOT廠商遠雄自貿港區則進行2期園區興建計畫，其中的冷鏈專倉預計於2023年第2季完工，有助桃園機場建立完整冷鏈物流供應鏈，帶動溫控物流產業發展。另配合桃園航空城區段土地徵收後的規劃與開發，新貨運園區與第2自由貿易港區等計畫也持續進行，搭配第3跑道的完工時間，在2030年開始陸續啟用，朝2040年達到貨運處理量402萬噸的目標前進。

桃機公司表示，在高強度邊境管制的政策下，2022年的客運量預估是2019年的3％，約150萬人次。若逐漸解封能夠實現，就能接近20％，到達約1000萬人次，機場人流的恢復一定是緩步，不會是斷崖式下跌又突然恢復。