福食解禁被突襲？ 柯文哲主張做好兩要點：執法嚴謹「開放沒什麼問題」

行政院宣布日本福食解禁，台北市長柯文哲8日指出，他的態度是理性、務實、科學和國際標準及執法要嚴謹，並且做到源頭管理、明白標示，目前中央政府也有做到，如果純粹是理性、務實、科學態度去面對，福島地區食品開放也沒有什麼問題。

在野黨不滿執政黨突襲式宣布開放福食，柯文哲表示，這個事情本來就要解決，我們處理事情的態度是理性、務實、科學，不管萊豬或福島地區食品，今天會出問題常是在野和執政問題，誰執政誰就贊成、誰在野誰就反對，政黨交替時每個都靈魂交換，所以會造成國內混亂、人民認知混亂。

柯文哲指出，底線就是美國和歐盟標準，台灣目前公布的標準是比美國和歐盟更嚴格，不過長期以來執法嚴謹度備受質疑。他的態度是理性、務實、科學和國際標準及執法要嚴謹，並做到源頭管理、明白標示，目前中央政府公布的也有做到，大家心裡有數，法令訂在那裡，立法從嚴執法從寬，所以就亂掉，是執行面的問題，如果純粹是理性、務實、科學，福島地區食品開放也沒有什麼問題。

至於北市將設立專區因應福食進口，柯文哲說，政治是溝通的過程，公告10天就要上路，太突然了，在野黨當然就會認為被突襲，他是急重症外科醫生被突襲慣了，常常有病人急診送到面前來。

副市長黃珊珊進一步說明，這個跟萊豬不太一樣，因為萊豬只有一個品項，日本5縣市商品應該是非常多項，真的要弄專區對業者會有很大壓力，中央在進口時雖然有逐批檢驗，但還是希望有查詢平台，有助於第一線同仁可查詢，標示上也要更明確，往後的稽查會增加量能，另外在賣場、超市和超商，比照日本在商品標註是從哪裡來的，把標示做清楚，待中央公布細節後會讓業者知道怎麼標示，因為項目太多做專區比較困難，先聽聽業者說法，業者有空間的話可以有專區比較好，有一些傳統市場、超商就在標示上做清楚。

此外，藍營打算聯合地方縣市政府包圍中央，柯文哲強調，常常是心存善念，醫生不會害人，假設人家也沒有什麼壞心，要怎麼做，中央先公布作法，10天只是預告期，還要蒐集大家意見，怎麼做要有清楚步驟。