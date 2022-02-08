萬華警方針對46家八大行業進行擴檢。（警方提供）

萬華警方7日深夜針對轄內八大行業擴大臨檢，兵分四路前往西門町、龍山寺周遭共46家阿公店、棋牌社、養生館及電子遊藝場，至8日凌晨共發現有28名消費者，未依規定進行實聯制登記，警方將整理相關紀錄表，函報衛生局開罰。

萬華警分局表示，春節連假剛結束，疫情未見趨緩，鑑於八大行業人流複雜，警方擴檢也針對落實防疫規定加強盤查，無論店員、消費者進出，均需進行實聯制登記，且需持有接種疫苗的小黃卡。

警方7日動員近百警力，針對轄內46家特種行業進行盤查，果然發現許多民眾完全沒有掃碼或登記，逕自進店消費，店家也未適時提醒，有民眾看到警察才想拿手機掃碼，但已經來不及，現場除發現28人未按規定外，另查獲1名通緝犯藏身店內。

警方呼籲，民眾應持續配合防疫規定，在消遣之餘仍要注意公共衛生安全，警方仍將不定期臨檢、每日加強巡查嚴守社區防線，儘早回歸正常生活。