美國加州一名年邁修女在擔任小學校長期間，挪用學校學費和慈善捐款等超過80萬美元（約新台幣2220萬元）經費，用於賭博以及奢華度假，法院今天判處她一年徒刑。

法新社報導，現年80歲的柯魯波（Margaret Kreuper），60年前曾矢言要一生安貧樂道。但法庭獲悉，柯魯波在擔任洛杉磯附近一所羅馬天主教小學校長期間，挪用83萬5000美元學校資金，來支付她在拉斯維加斯的旅遊及賭博活動。

柯魯波還挪用公款參加豪華旅行，像是渡假勝地塔霍湖（Lake Tahoe），富人通常夏季在當地乘郵輪遊覽，冬天則在那裡滑雪。

根據「洛杉磯時報」（The Los Angeles Times），柯魯波在法庭上表示：「我犯了罪，我做了違法的事，沒有藉口。」

柯魯波在去年的一場聽審上承認電匯詐欺和洗錢。

法庭得悉，寄給學校以支付學費和慈善捐款的錢，被匯入柯魯波掌控的秘密帳戶。當一名審計人言揚言要揭露時，她要員工銷毀罪證文件。

柯魯波的律師要求允許她在修道院服刑。她自2018年罪行東窗事發以來，一直被拘留在修道院裡。律師表示她有賭癮，「這不是她罪行的藉口，而是解釋」。

地區法院法官萊特二世（Otis D. Wright II）告訴柯魯波，他一直在為如何審理她的案件而苦惱，並承認她幾十年來都是位好老師。最後柯魯波被判入監服刑12個月又1天。