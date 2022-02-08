羅秉成稱開放福食加入CPTPP更有望 柯文哲嗆：別做夢了

行政院發言人羅秉成稱要航向世界還要用力划，開放福食後加入CPTPP更有望。台北市長柯文哲8日表示，這就是給老百姓不切實際的期望，吃福島地區食物就可以參加CPTPP嗎？別做夢了。

羅秉成對外說開放福食後加入CPTPP更有望，柯文哲直言，這就是給老百姓不切實際的期望，我們吃了萊豬，美國會給台灣簽FTA嗎？別做夢了，吃福島地區食物就可以參加CPTPP嗎？一樣也是別做夢了，國際事務是就是、不是就不是，這都分開處理。

柯文哲強調，還有別以為加入CPTPP，農產品進口不課稅，台灣受不受得了，大家都很想簽自由貿易協訂，跟美國簽了後，美國農產品進台灣不課稅，整個經濟體係可否承擔都要討論。

此外，外界好奇北市2017年通過禁輸日本核災食品自治條例是否作廢，柯文哲說，很多地方政府都有制訂反萊豬或反核災地區食品，但中央法令高於地方法令，中央還是要處理，10天後公告過程必須要協調。