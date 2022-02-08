一月，受FED升息、邊緣政治風險以及疫情擴散之虞影響，全球股市走勢劇烈震盪，眾多股市已回檔一成以上，投信發行的基金表現也連帶被拖累，不過，還是有淨值新高的基金，統計截至2月7日止，投信發行的三千多檔國內外各類型基金中，有4檔ETF基金淨值創下新高，而且清一色都是中國債ETF，以今年來績效來看，群益7＋中國政金債ETF (00794B)上漲2.18％表現最佳。

值得一提的是，00794B群益7＋中國政金債的投資組合平均投資年期為8.2年，其投資年期明顯長於其他檔中國政策性金融債ETF，因此去年及今年以來報酬率明顯優於同類型債券ETF，此外，00794B最新預估年化配息率高達6.03％，堪稱息利雙冠王，而另外三檔淨值新高分別為中信中國債7-10、國泰RMB短期報酬、國泰中國政金債5＋。

群益投信表示，人民幣邁向國際化是既定趨勢，外資持有中債規模近年增長速度提升，2016年以來平均年成長49.2％，加上中債有機會納入國際指數，因此，預期中債配置需求將持續升溫。此外，隨著中國債市日漸開放，官方再祭稅賦減免措施下，外資持有中債規模持續增長，加上中債未來若全面納入國際債券指數，有望迎來數千億美元的資金，表現可期，再者，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。

另相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，建議投資人可將中國政金債納入資產配置組合中，分散投資風險。