網友在臉書「我是太平人」PO文求道歉。（翻攝自臉書「我是太平人」）

重機停騎樓遭路人勾倒 友人好心PO文求道歉反讓車主吃罰單

一名重機車主日前將愛車停放在太平樹孝路一家中醫診所騎樓，未料兩女一男經過時男子疑似衣服勾到機車把手造成車子倒地、右側方向燈破損，三人將重機扶起後即離去，重機車主友人在取得監視錄影畫面後PO文要求肇事者道歉，未料被網友發現重機也違規停放騎樓，警方除追緝毀損車輛的男子，也將依法對重機車主開罰。

有網友在臉書社群「我是太平人」發文，寫道「大過年的，把別人的重機弄倒，連紙條都不留的嗎？」內容標明時間是2月4日晚間9點，地點在樹孝路某中醫診所前，還表示：「車損事小，直接將碎片踢到一旁，甚至不留紙條，才是最生氣的地方」，也要求「當事者出面道歉」。

文中並附有照片及監視錄影畫面，從畫面看黃牌重機停在騎樓，有兩女一男經過，男行人疑似衣服勾到車體，造成機車倒地，三人又將機車扶起便離開，未等待車主回來或留下連絡資訊。

受理報案的太平警分局新平派出所表示，目前已掌握該男子身形及特徵，持續擴大調閱監視器調查中，將依毀損罪將該案移送。

但也有網友對於大型重機車（紅、黃牌）可否停放騎樓？提出質疑，警方也拿出交通規則表示，大型重機車比照汽車，依法不能停放在騎機，對此部分將依違規事實予以舉發。