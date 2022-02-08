台中市長盧秀燕8日視察楓康超市朝富店，關心雞蛋及衛生紙供應，呼籲中央充足供應民生物資。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，市府會嚴查囤積居奇、惡意哄抬，中央地方兩頭把關才能平穩物價。（盧金足攝）

解蛋荒，盧秀燕祭鐵腕：重懲囤積居奇

全台鬧蛋荒，連衛生紙價格調漲也蠢蠢欲動，台中市長盧秀燕8日率隊視察楓康超市朝富店，關心雞蛋及衛生紙供應，呼籲中央充足供應民生物資，市府會嚴查囤積居奇、惡意哄抬，中央地方兩頭把關才能平穩物價。

「架上還有雞蛋，這家超市以限購兩盒調節，用意讓消費者都能買得到」，盧秀燕下午視察西屯區一家連鎖超市，發現現場貨架上除洗選蛋供貨較少，有機雞蛋及衛生紙也無搶購，供貨情況正常。

盧秀燕說，她是市長也是一位媽媽，同時也是消費者，雖忙於公務，也有進行市場採買，感受到物價蠢蠢欲動；過年之前，市府查察上游雞蛋價格，漲幅約一成，價格上漲，產量也減少，「價」與「量」都有浮動情形。

之前台中市雞蛋供應平穩，就算在春節期間，台中還是能買得到蛋，但近日可能因北部缺蛋情況較嚴重，價格也稍微提高。

她表示，除了雞蛋供不應求，也觀察到衛生紙、沙拉油、尿布等民生物資的價格出現變化，呼籲中央針對各項民生物資注意物價，並可足夠供應，期望在民生物資調控上盡量達到供貨量充足，抑制物價。

盧秀燕強調，民生物資的「價」與「量」都在浮動，可能會有少數商人囤積居奇，要求市府相關局處加強監測市場、黃昏市場、賣場所販售雞蛋、沙拉油、尿布等民生物資，如發現有不肖商人違法囤積或惡意哄抬物價，市府會與檢調單位合作介入調查，也歡迎民眾舉報。

針對消費者重視的雞蛋部分，盧秀燕視察的楓康超市處長馮清浩指出，除了積極開發蛋源外，與契作雞蛋場也達成協議，天天指定配送，每人限購兩盒，確保市民每天都能買得到雞蛋；衛生紙部分，成立抗漲大作戰專區，每檔期設定暢銷衛生紙，持續特價供應，後續也將搭配不同活動促銷或祭出優惠方案。

經發局長張峯源說，此波雞蛋產量下降，市場需求緊俏主要是因飼料黃豆及玉米等原物料價格大幅上漲，使生產成本增加，加上氣候日夜溫差大，導致蛋雞產蛋率下降，價格位於相對高檔，籲請農委會重視地方消費需求，儘快調度雞蛋至市面上穩定供應，降低餐飲店、小吃店及民生經濟負擔。