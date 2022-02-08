23歲張姓男子在就讀大學期間，於2018年透過網路結識當時僅國中二年級的「小美」，兩人交往成為男女朋友，並在1年多的交往期間發生過81次性關係，且張男還曾以手機拍攝兩人性愛過程，遭「小美」的父母怒告性侵，台中高分院認為張男已賠償對方150萬元，且有悔過之意，依妨害性自主判他2年刑期、緩刑5年。可上訴。

判決指出，張姓男子在就讀大學期間，透過交友軟體結識當時還未滿14歲的「小美」，兩人雖交往成為男女朋友，但張男明知小美還未滿14歲，就從2018年10月開始，多次與小美發生性關係，總計至2019年5月為止，兩人共發生81次性關係。

而在張男與小美交往期間，還曾以兩人的手機拍攝下雙方性愛過程，後遭小美的父母發現後怒而提告。張男出庭時辯稱，兩人的性愛是在雙方合意下進行，且在拍攝時也不是只為滿足自己私慾或用偷拍的手法，而是在小美同意的情況下，兩人是真心交往。

法院審理時，張男並請求傳訊醫師作證，並出示與醫師的LINE對話，顯示他是真心對待小美，並因兩人交往的情感，讓小美得以忘卻父母失和、家庭爭吵與遭班上同學霸凌的精神痛苦。

法官認為，張男與小美交往時因年輕慾熾、愛染生心，才使得他觸犯刑典，雖他明知小美年紀小、對兩性關係處於懵懂狀況，卻未能克制自身情慾而與小美發生性關係，且拍攝下兩人性愛影片，侵害小美身心發育，但考量他與小美父母已150萬元和解，且獲得對方原諒，宣告判刑2年、諭知緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

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