瑞昱(2379)今(8)日舉辦法人說明會，去年營收、獲利、毛利率全數衝上歷史新高，展望第一季，瑞昱持續樂觀，也看好2021年下半年市場需求會延續到今年上半年。

瑞昱去年第四季營收為273.7億元，季減少5.5%、年增加23.9%；單季淨利為46.05億元，季增加16.9%、年增加75.4%，單季每股獲利為9.02元，單季毛利率為52.9%，相較去年第三季增加3個百分點、相較去年同期成長達9.9個百分點。瑞昱累計2021年營收1055.04億元、年增加35.7%，首度衝破千億大關，創下歷史新高，全年淨利為168.53億元、年增加91.7%，全年每股獲利33元，亦為歷史新高；毛利率為50.4%，相較去年增加7.6個百分點，是首度毛利率站上逾50%大關。

副總經理黃依瑋表示，去年第四季營收主要是消費性市場轉弱以及季節性調整，但並不代表市場減緩，依舊樂觀看待動能，且在供給短缺下，有利於產品組合，毛利率持續成長。針對去年第四季庫存天數增加，他表示，庫存將逐步消化，不用過於擔憂，相信今年庫存將會逐步下降。

展望第一季，黃依瑋表示，目前看到市場動能持續正向，惟半導體供應鏈情況、疫情變化仍需持續關注。

黃依瑋表示，瑞昱看到2021年下半年市場需求會延續到今年上半年，包括商用需求、5G擴大布建、有線無線的升級，儘管瑞昱不是和5G有直接關係，但瑞昱的產品和5G是有互補性的；再者，就是車電領域，相信2022年半導體短缺、長短料仍然是汽車產業一大挑戰，瑞昱的車用乙太網路出貨進入第四年，一直都是穩定成長，2022年還是強勁成長年，瑞昱面對的競爭對手有博通、恩智浦等，而OEM廠和Tier1都對瑞昱產品展現高度興趣，目前主要鎖定車用乙太網和交換器市場。