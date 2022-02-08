美股隔夜互見漲跌，投資人靜觀接下來的企業財報。美商務部將33家中國實體列入未經審核待調查的實體名單，引發內地和港股的下跌，恆指一度跌逾400點。

周二香港恆生指數收跌250.06點或1.02%，為24329.49點。國企股(H股)跌76.23點或0.89%，為8513.30點。

科技指數再跌1.67%；阿里巴巴跌3.0%，阿里健康跌7.5%，騰訊跌1.67%，美團跌2.3%。

藥明生物上午一度跌超過30%，跌幅收窄至22%之後，上午宣布停牌。該公司旗下無錫和上海子公司被列入美商務部未經核實的名單(即因疫情美方無法來查核該公司)。藥明生物律師已經計畫周三與美商務部進行談判。藥明巨諾也跌4.0%，藥明康德則重跌11.4%。

藥品生物股領跌2.0%。康龍化成跌7.2%，泰格醫藥跌6.5%。

歌禮製藥逆勢大漲16%。該公司宣布自製口服藥ASC10能抑制包括Omicron在內的新冠病毒。

煤炭股漲2.78%，為表現最好的板塊。基建題材繼續發威，中國神華漲5.6%，蒙古焦煤漲7%，兗礦能源漲5.9%。