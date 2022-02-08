福島食品進口話題火熱，藍綠也開闢新戰場。國民黨高市議員李雅靜痛批，政府應當保護人民，而不是殘害人民健康。對此，民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳反諷對方，「請問你家是還在撥接嗎？」建議國民黨更新一下腦袋資訊。

李雅靜在臉書提及，繼上次半夜偷偷開放萊豬，繼缺蛋危機之後，這次無奈政府應當保護人民，而不是殘害人民健康，再怎麼野蠻，政治也不能凌駕人民健康，核食福食傻傻分不清楚。

黃偵琳今在臉書反批，抹黑萊豬不夠，國民黨現在又把箭靶轉向福島周邊地區食品。公投結果也呈現人民相信政府、支持台灣進國際的決心，但高雄市議員李雅靜到現在還在說政府偷偷開放萊豬殘害健康，請問你家是還在撥接嗎？

黃偵琳強調，台灣作為以美食聞名的國家，對於進出口的產品品質都有嚴格規範，政府針對日本食品皆有「邊境嚴格把關」，確保食品安全；食藥署更會每日公布檢驗結果，確保資訊公開透明。

黃偵琳直說，當國際都陸續開放福島周邊地區所有食品時，請國民黨不要再阻擋台灣與國際接軌的腳步，建議國民黨更新一下腦袋資訊，「不要眼裡只看見中國，當中共同路人，請學學台灣人如何向全世界看齊」。