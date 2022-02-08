英特爾今天宣佈將額外挹注10億美元的資金，支援為晶圓代工生態系統建立顛覆性技術的初期新創公司和成熟公司。該筆資金在英特爾資本（Intel Capital）和英特爾晶圓代工服務（IFS）合作之下，將優先投資於能夠加快代工客戶產品上市時間的能力，包括智慧財產（IP）、軟體工具、創新晶片架構和先進的封裝技術。

英特爾還宣佈了與數家公司的合作關係，這些合作計畫將與此筆資金發揮相輔相成的效果，並專注於關鍵的策略產業轉折點：透過一個開放的晶片平台實現模組化產品，並支援利用多種指令集架構（ISA）的設計方法，包括x86、Arm和RISC-V。

英特爾資深副總裁暨策略長Saf Yeboah表示：「英特爾資本的歷史和專長都是從晶片起家。在過去的30年當中，我們已經向120家支援半導體製造生態系統的公司投資了超過50億美元，從開採的材料到用於實現設計的軟體工具。我們所有的投資，從對初期新創公司的前瞻投資到深入的策略和合作投資，都在在推動了架構、智慧財產、材料、設備和設計方面的創新。」