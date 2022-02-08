日本氣象廳預測東京都平地可能降雪，呼籲及早做好準備。首都高速公路上個月才因為降雪造成部分路段車輛受困約10小時，因此這次有意在正式積雪前，採取預防性封閉預做因應。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，受到低氣壓發展旺盛並可能通過影響，預測關東地方多數地區從10日到11日止將降雪及降雨。

如果低氣壓發展比預測更為旺盛，或是氣溫更加下降時，包括東京都23區等關東南部平地都可能降下大雪，恐將造成積雪。

關東地區只要出現些微積雪，就有可能發生交通大亂及車輛打滑事故，過去也曾因路面結凍造成行人相繼摔傷的意外。

為因應東京都23區10日後有積雪可能，首都高速公路公司今天宣布，在正式出現積雪前，有可能實施預防性封閉的因應措施。

即使沒有封閉主線，為減少高速公路車流量，首都高速公路公司也可能採取暫時性的匝道封閉措施。

首都高速公路在今年一月大雪時，曾發生大卡車翻覆意外，也有部分路段發生約10小時的車輛受困狀況。

首都高速公路公司表示，除了及早進行因應外，也希望駕駛人避免不必要及不緊急的外出行程，並確實換上雪胎或掛上雪鏈行駛降雪道路。