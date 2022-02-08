美國宣佈價值1億美元的對台軍售計畫，中國外交部今天（8日）下午召開例行記者會，趙立堅對此表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙立堅強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。