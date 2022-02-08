雲林縣水林鄉蔦松長青食堂由蔦松國中校友會承辦，校友會與村民感情深厚，最近雞蛋短缺，有些村民擔心老人家吃不到雞蛋，特別送來雞蛋加菜，校友會表示南部雞蛋較充裕，且有許多人自己養雞生蛋，很感謝村民的愛心幫食堂加菜，讓老人家營養更均衡。

蔦松國中校友會發現家鄉許多老人家無人照料，先集資開辦獨居老人送餐服務，後來向雲林縣政府爭取經費設置長青食堂，服務160餘名長者，一般長青食堂老人家每月須繳交部分費用，但校友會堅持免費供餐，捐款湊錢讓老人家「免費吃」。

食堂總監張美秀表示，最近雞蛋短缺，食堂的菜色雖不至於都沒有雞蛋，但分量相對減少，一些老人家中餐在食堂吃得到雞蛋，但因雞蛋價格上漲，早、晚餐便捨不得買來吃，村民們得知，帶來整箱雞蛋讓老人家加菜，還有一些人將自家產的雞蛋集中起來送給食堂。

1名獨居阿嬤感謝食堂的照顧，特地到雜貨店買了1箱雞蛋送給食堂，阿嬤因年邁搬不動整箱雞蛋，便把雞蛋放在腳踏車後座，牽著腳踏車一步步走到食堂，告訴食堂這是她的一點心意，請大家一起吃雞蛋。

張美秀說，有時送來的雞蛋不夠所有人加菜，食堂便自費買足雞蛋，以免辜負了捐蛋者的一番心意。平日也經常有村民送來蔬菜、白米、雞鴨魚肉，還有一些志工幫忙送餐給不良於行的長者，大家相互關懷，出錢出力，讓蔦松地區的老人家備感溫馨。