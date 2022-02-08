美國商務部將33間中國企業列入「未經核實」實體清單，使陸港股市8日下挫。港股連漲三天累漲逾千點後，8日一度跌破400點，尾盤跌幅收窄。

香港信報報導，恒指8日開盤跌31點，報24548，已是全日高位，之後跌幅擴大，連番跌破10天、20天及100天線，半日跌377點，跌幅為1.54％，恒指午後甫開曾挫429點，見24149點全日低位。

A股尾段跌幅收窄，上證指數收盤更倒升0.67％，帶動恒指跌幅一度收窄至約180點，最終收報24329，跌250點，跌幅為1％。大市成交額為1295.11億港元。

國指收造8513，跌76點，跌幅為0.89％。恒生科指收報5436點，跌92點，跌幅為1.67％。

個股方面，騰訊跌1.7％報470港元，成交居首達88.33億港元。藥明生物上午中途停牌，股價跌22.8％，成交仍達58.15億港元，居成交榜第二位，為表現最差藍籌。萬洲漲3.8％，為表現最好藍籌。