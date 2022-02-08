疫情改變金融產業提供的服務方式，銀行業務改為線上或遠距服務，協助民眾完成各項需求，也是各銀行展現創新金融科技軟實力的關鍵課題，其中台新銀行推出行動銀行APP線上服務，能同時兼顧臨櫃專人服務的體驗，民眾只需一支手機，便可完成過去僅能在分行實體櫃台完成的業務。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，該行2018年12月即推出視訊平台服務，民眾僅需透過台新行動銀行APP，以現代人最熟悉的手機視訊方式，驗證身分後開啟轉帳權限，便能在網路銀行進行約定轉帳帳號的設定，輕鬆完成約定轉帳服務。此外，民眾也可透過視訊服務開啟非約定轉帳功能，透過非約定轉帳交易輕鬆付款，適用於電商網購轉帳付款、上班族揪團購、揪下午茶。

民眾只要使用台新銀行視訊客服服務，無需再舟車勞頓至分行排隊抽號碼牌辦理業務、也無需再填寫繁雜表單，減少與人接觸，同時還能感受到台新銀行專業親切的服務。

包國儀指出，還有廣受年輕族群喜愛的Richart APP，也導入視訊客服，客戶可彈性選擇即時視訊或預約視訊服務，靈活安排時間與客服進行視訊。Richart APP除提供民眾完成數位帳戶升級作業外，更於2021年12月首創轉帳調額服務，服務上線後預約時段屢屢額滿，貼心服務深獲讚賞。

民眾凡透過Richart APP手機視訊服務，即可將新台幣轉帳限額提高至單筆5萬元、單日10萬元、單月20萬元；同時可透過視訊客服，申請開通外幣小額非約定轉帳功能，免出門也能體驗Richart APP快速、安全與便捷的數位金融服務。

疫情改變數位金融服務模式，銀行業如何落實創新金融科技服務，更應思考服務如何兼顧人性、溫度及使用體驗。包國儀強調，去年本土疫情升溫以來，民眾對於金融業務的需求明顯轉向數位服務平台，視訊平台接受程度亦大幅成長。2021年視訊客服服務使用率較2020年成長逾三倍，2022年疫情仍持續延燒，1月視訊客服進線件數已逾5萬件。

未來台新銀行將會增加官網或網路銀行應用，強化視訊客服服務的便利性；Richart也將規劃視訊服務搭配官網插卡設定方式，提供用戶線上約定轉入他人帳戶之功能。台新銀行應用視訊技術，滿足不同客群，回應各種場景需求，在疫情期間持續提供高規格、高便利的產品與服務，致力成為民眾的數位金融智慧好夥伴。