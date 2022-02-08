虎年來到，面對新年新氣象，投資理財該如何規劃，才能掌握財運先機？第一金投信表示，當然是尋找「TIGER」資產，因為在全球景氣持續復甦下，通膨、升息兩大壓力同步顯現，藉由TIGER資產的防禦與成長兼顧特性，可望幫助投資人趨吉避凶，創造穩健增長的機會。

什麼是「TIGER」資產？指的是Taiwan台股基金、Income收益型基金、Growth成長型股票基金、E-sports電競或元宇宙基金、REITs不動產等5大類。從這些不同資產類別的特性，不難發現，有的偏重成長機會、有的偏重穩健的價值型投資。

第一金投信協理王源錦表示，面對疫後經濟快速重啟，今年全球景氣保持復甦的方向不變，然而也誘發通膨高漲、貨幣政策緊縮的風險，所以希望藉由這5大類資產形成的投資組合，幫助投資人降低波動風險，並掌握財富增長的契機。

以台股基金來說，去年受惠出口、外銷訂單雙高，加權指數衝破1萬8000點大關；展望今年，國發會預估出口可望再創新高，預料台股行情同樣欲小不易。尤其是製程領先的半導體產業，從上游設備、IC設計、晶圓代工到封測等，一片欣欣向榮，將為台股帶來推升動能。

同屬成長型資產還包括：AI人工智慧、電競或元宇宙基金。王源錦指出，這類高成長股票對利率變化的敏感度高，因此股價提前反應升息恐慌，大多都已跌破年線。考量AI、電競相關企業的整體獲利仍舊維持高成長趨勢，基本面不變下，跌深就是進場良機。

在穩健的價值型資產中，第一金投信建議，能創造現金流的水電瓦斯基金、受惠通膨題材的REITs基金，因為長期股息殖利率優於全球股市，股價波動度卻較全球股市來得低，在通膨高漲的環境下，更能展現「低波高息」的優勢。