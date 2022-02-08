台灣會計產業龍頭勤業眾信（Deloitte）8日傳出員工確診，勤業眾信證實，有一位台北所員工確診並主動通報，目前勤業眾信台北所全體員工暫時返家工作並全面消毒。勤業眾信表示，因該名員工近期無客戶接觸史，不會影響到客戶端。

確診的勤業眾信員工因同住親屬PCR採檢呈陽性反應，經衛生局匡列並進行PCR採檢，該員工在8日上午獲知採檢結果為陽性反應，因此主動通報並隔離，目前健康狀況良好。

勤業眾信指出，該名員工自1月29日春節假期後，僅因業務需求於2月5日、6日及7日返回台北所辦公室，只有和同組員工短暫接觸、無客戶接觸史，初估不會影響到客戶端情況。

另針對事務所內員工方面，勤業眾信強調，已盤點完成確診者接觸史，匡列出有密切接觸史員工全面居家隔離，並要求做好自主健康管理與PCR檢測；同時，確診者辦公位置處同樓層者必須在8、9日完成快篩，並於14日前再次快篩，兩次快篩皆為陰性才能於14日返回辦公室。

勤業眾信指出，自2020年新冠肺炎發生以來，勤業眾信已成立「疫情應變工作小組」並制訂「業務持續營運計畫」（BCP），增加採購消毒酒精、護目鏡、面罩等防疫物資供員工使用，同時也建立防疫前間同仁外勤、出差管理辦法及到訪客戶健康管理措施，確保對客戶的服務不受影響，以維護客戶、員工及其家人健康安全，未來也會持續落實所有防疫政策。