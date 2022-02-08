中國國務院聯防聯控機制就春節期間及節後疫情防控工作有關情況舉行發佈會。根據統計，春運期間，鐵路、公路、水路、航空共計發送旅客5.39億人次。

中國交通運輸部運輸服務司副司長韓敬華表示，今年春運自1月17日啟動以來，總體運行平穩有序。春運客流呈現「節前客流穩步提升、節中客流低位運行」的特徵。截至昨天（2月7日）共計發送旅客5.39億人次，較2021年同期增長約42.8％，但只有疫情發生前2019年同期客流的四成。其中，鐵路1.2億人次，公路3.9億人次，水路901萬人次，民航1889萬人次。

韓敬華表示，具體來說，節前15天，也就是1月17日—1月31日，日均客流2648萬人次，從臘月廿五至臘月廿八（1月27日—1月30日）進入客流高峰期，客流峰值出現在臘月廿八（1月30日），為2955.5萬人次。總體來看，節前客流強度分布趨於均衡、波動幅度不大，主要以特大城市或省會城市為中心向周邊城市及主要勞務輸出省市遷徙。

韓敬華表示，春節假期，大陸全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客1.31億人次，比2021年同期增長33.0％，比2019年（疫情前）同期下降68.9％。其中，鐵路發送旅客3077.5萬人次；公路發送旅客9169.0萬人次；水路發送旅客311.8萬人次；民航發送旅客501.0萬人次。

韓敬華表示，總體看，春節假期客流呈現「前低後高」的趨勢，客流最低出現在2月1日（正月初一），為1134.6萬人次；2月2日至4日（正月初二至正月初四）客流逐步增多，主要以探親訪友、城市周邊游、農村趕集等中短途出行為主。

韓敬華表示，從2月5日（正月初五）開始，迎來假期返程客流，主要是勞務輸出省市及中小城市向大城市和中心城市聚集。客流峰值出現在2月6日（正月初六），為2742.2萬人次。預計2月16日至17日，也就是正月十六和正月十七，還將再次迎來返程客流高峰。