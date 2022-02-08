俄羅斯持續在烏克蘭邊界部署軍隊。

美國有線電視新聞網（CNN）引述4名消息人士指出，美國情報人員攔截到部份俄羅斯官員的通話內容，他們擔憂大規模入侵烏克蘭所付出的代價，可能會比俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及其他領導人以為的還要高、還要困難。

其中3名消息人士表示，被攔截到通訊內容的俄羅斯官員包括情報官員及軍事官員。這些官員也抱怨俄羅斯的計畫被西方國家發現且曝光。

不過沒有證據顯示這些官員反對莫斯科的計畫，或是會起身反抗普丁的命令。消息人士指出，預期俄羅斯的專業軍隊會有效執行普丁的命令。

資深歐洲官員表示，俄羅斯防禦人員仍相信入侵是困難的，「顯然部份防禦人員仍不是真的清楚作戰計畫內容。」

另一名消息人士認為，過去2個月俄羅斯計畫的演變及擴展方式，顯示俄羅斯高官也已經聽到了擔憂。

官員指出，俄羅斯已經在烏克蘭邊境集結全面入侵所需的70%兵力及武器，部份評估認為普丁可能計畫拿下烏克蘭首都基輔，基輔可能在陸地及空域大規模入侵後的48小時內淪陷。

另一個可能性是普丁決定採取多管齊下行動，從不同方向出兵烏克蘭，迅速破壞烏克蘭軍隊的對抗能力，這是典型的俄羅斯軍事戰略。