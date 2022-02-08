為了穩定物價，行政院核定大宗物資減稅再擴大，包含黃小玉免徵營業稅、進口奶油關稅減半以及汽油、柴油貨物稅再減徵1元，財政部估計，每個月減稅利益大約31億元。
近期國際原物料大幅飆漲，物價蠢蠢欲動，為了平穩物價，政府已經連續兩波減稅，降低業者的負擔，也希望業者將減稅利益回饋給民眾。
首波是去年12月1日起開始實施，針對水泥貨物稅從每公噸320元調降為每公噸160元，調降幅度為50％；汽柴油貨物稅，汽油每公升從6.83元下降為5.83元、柴油每公升3.99元下降為2.99元，各降1元。另外，牛肉的關稅每公斤10元降為5元；以及小麥的關稅6.5％直接免稅；當時預估實施4個月，稅損為63.57億元。
而2月7日再擴大減稅，免除黃小玉的營業稅5％、汽柴油的貨物稅再降1元，汽油每公升降為4.83元、柴油每公升降為2.99元，以及奶油的部分關稅減半。
根據財政部之前估算，12月1日至3月底止總共4個月減稅利益63.57億元。
第二波含前波整體降幅，黃小玉營業稅每個月減稅利益為3.8億元；貨物稅部份汽油減稅利益為17.68億元、柴油每月6.65億元、水泥6.65億元，關稅的部分每個月減稅利益1.35億元，每個月減稅利益31億元。
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