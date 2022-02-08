第94屆奧斯卡金像獎入圍名單預計台灣時間今(8日)晚公布，按慣例會「搶先」奧斯卡公布的爛片大賞「金酸莓獎」，已於昨(7)日率先公布入圍名單，除了Netflix《黛安娜王妃：音樂劇》入圍包含最爛影片、導演、男女主角、男女配角、劇本等9獎，成為最多入圍的另類「大贏家」外。此外，最有話題性的莫過於去(2021)年演出8部爛片的「老布」布魯斯威利，金酸莓為他增設「個人專獎」，完全不用跟別人「比爛」。

本屆金酸莓獎入圍最多的是Netflix版的百老匯作品《黛安娜王妃：音樂劇》（Diana: The Musical），這部片遭英國《衛報》評為「年度爛得最歇斯底里的恨劇」，包括最爛導演、最爛劇本、主要演技獎等共入圍9項，還有最爛女主角珍娜德瓦爾（Jeanna de Waal）；而雪上加霜的是，該劇的百老匯原版音樂劇也只撐了33場演出。

布魯斯威利就像其他前後期走紅的動作男星如席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格等，演技罕受肯定，常因拍片成績不佳而被金酸莓獎嘲弄。史特龍至少曾以演技被奧斯卡提名，幾年前的「爛片王」尼可拉斯凱吉更曾是奧斯卡影帝；老布非但從未入圍奧斯卡獎，金酸莓獎倒是提名、得獎的常客，他20多年前就曾以《世界末日》、《終極密碼戰》和《緊急動員》獲得金酸莓最差男主角獎。去(2021)年老布量產8部電影，包括《終極狩獵團》、《終極攻佔》、《終極生存戰》、《終極異噬界》等，金酸莓決定為他增設「個人專獎」，評選哪部片才是他的「爛中之爛」。

而曾多次角逐奧斯卡的艾美亞當斯，去年推出新片《窺探》和《親愛的艾文漢森》，直接被提名最爛女主角和女配角。此外，還有在《Gucci：豪門謀殺案》扮肥演出的奧斯卡得主傑瑞德雷托，以及《最後的決鬥》班艾佛列克，也被提名了最爛男配角。此外，從NBA跨足影壇，參演《怪物奇兵 全新世代》的球星「小皇帝」雷霸龍詹姆斯（LeBron James），也逃不過金酸莓的毒手，個人入圍最爛男主角與最爛銀幕組合，與同樣曾入圍金酸莓影帝的球壇前輩「俠客」歐尼爾看齊。第42屆金酸莓獎預計3月26日揭曉得獎名單，同樣比奧斯卡早了一天公布。

第42屆「金酸莓獎」入圍名單：

最爛影片：

《黛安娜王妃：音樂劇》

《怪物奇兵 全新世代》

《無穹迴役》

《窺探》

《凱倫》

最爛導演：

《黛安娜王妃：音樂劇》克里斯多佛艾許利

《通天俠盜團》雷尼哈林

《親愛的艾文漢森》史蒂芬切波斯基

《窺探》喬萊特

《凱倫》寇克丹尼爾斯

最爛男主角：

《黛安娜王妃：音樂劇》羅哈特蘭普

《無穹迴役》馬克華伯格

《怪物奇兵 全新世代》雷霸龍詹姆斯

《危險境地》史考特伊斯威特

《親愛的艾文漢森》班普拉特

最爛女主角：

《黛安娜王妃：音樂劇》珍娜德瓦爾

《窺探》艾美亞當斯

《惡夜性追緝》梅根福克斯

《惡夜殺神》露比蘿絲

《凱倫》塔倫曼寧

最爛男配角：

《黛安娜王妃：音樂劇》蓋瑞斯基岡

《最後的決鬥》班艾佛列克

《GUCCI：豪門謀殺案》傑瑞德雷托

《偷天俠盜團》尼克坎儂

《危險境地》梅爾吉勃遜

最爛女配角：

《黛安娜王妃：音樂劇》艾琳戴維

《黛安娜王妃：音樂劇》茱迪凱

《親愛的艾文漢森》艾美亞當斯

《無穹迴役》蘇菲庫克森

《Every Last One of Them》塔倫曼寧

2021年布魯斯威利個人最爛演出

《終極狩獵團》

《終極異噬界》

《終極攻佔》

《終極生存戰》

《American Siege》

《Fortress》

《惡夜性追緝》

《非法地帶》

最爛銀幕組合：

《黛安娜王妃：音樂劇》（任何一個演技尷尬的角色＋任何作詞或編舞極爛之歌曲）

《怪物奇兵 全新世代》（雷霸龍詹姆斯和任何被他運球過人的《樂一通》卡通角色）

《GUCCI:豪門謀殺案》（傑瑞德雷托和他17磅重的乳膠臉、老土衣服，及可笑口音）

《親愛的艾文漢森》（班普萊特和任何像普萊特一樣24小時唱不停，還表現得很正常的角色）

《湯姆貓與傑利鼠》（因為是湯姆貓與傑利鼠）

最爛重拍、致敬、續集：

《怪物奇兵 全新世代》

《湯姆貓與傑利鼠》

《凱倫》

《偷天行動》

《窺探》

最爛劇本：

《黛安娜王妃：音樂劇》

《凱倫》

《通天俠盜團》

《偷天行動》

《窺探》