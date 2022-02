第94屆奧斯卡金像獎入圍名單預計台灣時間今(8日)晚公布,按慣例會「搶先」奧斯卡公布的爛片大賞「金酸莓獎」,已於昨(7)日率先公布入圍名單,除了Netflix《黛安娜王妃:音樂劇》入圍包含最爛影片、導演、男女主角、男女配角、劇本等9獎,成為最多入圍的另類「大贏家」外。此外,最有話題性的莫過於去(2021)年演出8部爛片的「老布」布魯斯威利,金酸莓為他增設「個人專獎」,完全不用跟別人「比爛」。

本屆金酸莓獎入圍最多的是Netflix版的百老匯作品《黛安娜王妃:音樂劇》(Diana: The Musical),這部片遭英國《衛報》評為「年度爛得最歇斯底里的恨劇」,包括最爛導演、最爛劇本、主要演技獎等共入圍9項,還有最爛女主角珍娜德瓦爾(Jeanna de Waal);而雪上加霜的是,該劇的百老匯原版音樂劇也只撐了33場演出。

布魯斯威利就像其他前後期走紅的動作男星如席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格等,演技罕受肯定,常因拍片成績不佳而被金酸莓獎嘲弄。史特龍至少曾以演技被奧斯卡提名,幾年前的「爛片王」尼可拉斯凱吉更曾是奧斯卡影帝;老布非但從未入圍奧斯卡獎,金酸莓獎倒是提名、得獎的常客,他20多年前就曾以《世界末日》、《終極密碼戰》和《緊急動員》獲得金酸莓最差男主角獎。去(2021)年老布量產8部電影,包括《終極狩獵團》、《終極攻佔》、《終極生存戰》、《終極異噬界》等,金酸莓決定為他增設「個人專獎」,評選哪部片才是他的「爛中之爛」。

而曾多次角逐奧斯卡的艾美亞當斯,去年推出新片《窺探》和《親愛的艾文漢森》,直接被提名最爛女主角和女配角。此外,還有在《Gucci:豪門謀殺案》扮肥演出的奧斯卡得主傑瑞德雷托,以及《最後的決鬥》班艾佛列克,也被提名了最爛男配角。此外,從NBA跨足影壇,參演《怪物奇兵 全新世代》的球星「小皇帝」雷霸龍詹姆斯(LeBron James),也逃不過金酸莓的毒手,個人入圍最爛男主角與最爛銀幕組合,與同樣曾入圍金酸莓影帝的球壇前輩「俠客」歐尼爾看齊。第42屆金酸莓獎預計3月26日揭曉得獎名單,同樣比奧斯卡早了一天公布。

第42屆「金酸莓獎」入圍名單:

最爛影片:

《黛安娜王妃:音樂劇》

《怪物奇兵 全新世代》

《無穹迴役》

《窺探》

《凱倫》

最爛導演:

《黛安娜王妃:音樂劇》克里斯多佛艾許利

《通天俠盜團》雷尼哈林

《親愛的艾文漢森》史蒂芬切波斯基

《窺探》喬萊特

《凱倫》寇克丹尼爾斯

最爛男主角:

《黛安娜王妃:音樂劇》羅哈特蘭普

《無穹迴役》馬克華伯格

《怪物奇兵 全新世代》雷霸龍詹姆斯

《危險境地》史考特伊斯威特

《親愛的艾文漢森》班普拉特

最爛女主角:

《黛安娜王妃:音樂劇》珍娜德瓦爾

《窺探》艾美亞當斯

《惡夜性追緝》梅根福克斯

《惡夜殺神》露比蘿絲

《凱倫》塔倫曼寧

最爛男配角:

《黛安娜王妃:音樂劇》蓋瑞斯基岡

《最後的決鬥》班艾佛列克

《GUCCI:豪門謀殺案》傑瑞德雷托

《偷天俠盜團》尼克坎儂

《危險境地》梅爾吉勃遜

最爛女配角:

《黛安娜王妃:音樂劇》艾琳戴維

《黛安娜王妃:音樂劇》茱迪凱

《親愛的艾文漢森》艾美亞當斯

《無穹迴役》蘇菲庫克森

《Every Last One of Them》塔倫曼寧

2021年布魯斯威利個人最爛演出

《終極狩獵團》

《終極異噬界》

《終極攻佔》

《終極生存戰》

《American Siege》

《Fortress》

《惡夜性追緝》

《非法地帶》

最爛銀幕組合:

《黛安娜王妃:音樂劇》(任何一個演技尷尬的角色+任何作詞或編舞極爛之歌曲)

《怪物奇兵 全新世代》(雷霸龍詹姆斯和任何被他運球過人的《樂一通》卡通角色)

《GUCCI:豪門謀殺案》(傑瑞德雷托和他17磅重的乳膠臉、老土衣服,及可笑口音)

《親愛的艾文漢森》(班普萊特和任何像普萊特一樣24小時唱不停,還表現得很正常的角色)

《湯姆貓與傑利鼠》(因為是湯姆貓與傑利鼠)

最爛重拍、致敬、續集:

《怪物奇兵 全新世代》

《湯姆貓與傑利鼠》

《凱倫》

《偷天行動》

《窺探》

最爛劇本:

《黛安娜王妃:音樂劇》

《凱倫》

《通天俠盜團》

《偷天行動》

《窺探》