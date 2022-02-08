嘉義縣政府為鼓勵民眾施打疫苗，1月初起宣布18歲以上民眾接種第1、2劑新冠肺炎疫苗可拿200元禮券或等值好禮，因新冠肺炎疫情未趨緩，接種1、2劑疫苗送好禮活動持續到2月28日，並持續開放衛生所、合約院所固定門診隨到隨打及電話預約服務。

嘉義縣衛生局指出，縣內疫苗涵蓋率第1劑79％、第2劑71.4％，其中75歲以上長者第1劑僅達72.7％、第2劑65.1％，為力拼長輩8成接種率，加開定點村里巡迴接種，由村里長針對未接種長輩發宣導單，調查獨居或行動不便者，經登記後由衛生所安排到宅接種，或結合長照服務，透過居家服務單位或1966長照服務專線，由居服員陪同接種。

衛生局長趙紋華表示，目前台灣疫情不穩，打疫苗才能打造基礎保護力，長者及具慢性病患者是COVID-19重症與死亡的高風險族群，疫苗可降低疾病負擔，另，9日起第22期疫苗預約啟動，11日中午截止，欲接種第3劑民眾可多利用。