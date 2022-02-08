瑞昱(2379)今(8)日舉辦法人說明會，副總經理黃依瑋說明各產品線動能，看好乙太網路、交換器、WiFi以及藍芽晶片以及車用等，將持續維持強勁動能，面對產能緊張，瑞昱今年將取得相較去年更多的晶圓產能，包括8吋、12吋都有，對於8吋轉12吋，瑞昱也會以自身資源為首要考量。

瑞昱今年看好乙太網路、交換器、WiFi以及藍芽晶片以及車用等，都將持續維持強勁動能。乙太網路去年第四季到今年第一季都持續有強勁成長動能，且供應鏈短缺下更有利於產品組合，年底也將推出全球最小的5 Gigabit用於PC，瑞昱可預見乙太網路晶片未來仍有強勁成長。

交換器部分，5G、疫情帶動的網路骨幹升級持續，扮演去年第四季到今年第一季強勁的成長引擎，預估未來3~5年每年的TAM(潛在市場規模)成長幅度達10%，瑞昱對市占率成長很有信心。

WiFi部分，市場明顯往WiFi6升級，今年WiFi6滲透率上看50~60%、在路由器滲透率也達40%、寬頻市場的採用率也持續提升。目前客戶也開始使用WiFi6E解決方案，但今年WiFi6E不會快速成長， WiFi7正開發中，量產預計在2023年下半年，但WiFi6E會漸漸取代WiFi6，但WiFi4、WiFi5還有有對成本敏感度高的領域會採用。

PC市場部份，整體去年第四季PC年成長1.4%，2021全年成長15%，儘管消費型自去年第三季起趨緩，但是商用市場快速崛起，商用型PC均採用比較高規格，有利於更好的營收績效，預計瑞昱今年PC在穩定的市場中依舊將成長。黃依瑋談到，今年商用PC取代消費型狀況，至少今年上半年都是如此，今年整體PC市場預估持平、甚至小幅上升。談到Chromebook，今年儘管教育市場持平，但因為 Chromebook積極進入企業市場，後續變化還要看，現在預測太早。

藍芽控制晶片上，TWS(無線藍芽耳機)去年表現不如預期，主要還是產能問題，以及主流、低階產品面對非理性價格競爭，再者就是亞馬遜關閉大陸電商等，但看到整體藍芽需求依然非常強勁，今年將維持穩定成長。

電視市場部分，2021年全球電視市場下降3%，瑞昱則維持先前預估，今年表現持平。

另外，車用領域，黃依瑋表示，瑞昱的車用乙太網路出貨進入第四年，一直都是穩定成長，2022年還是強勁成長年。

針對市場關注的晶圓產能，黃依瑋談到，「上游供應商也一直明示暗示，會繼續漲價」，他說到，今年瑞昱拿到的晶圓總數是增加的，新增加合作夥伴在8吋、12吋都有，且12吋多於8吋的趨勢也會延續到今年。瑞昱評估8吋轉12吋的標準大致分為3點，包括特定晶圓廠的吃緊度、產品對瑞昱使用晶圓的有效率、轉換時需要吃掉多少晶圓，也就是說，對瑞昱最重要的還是自己的資源，此外，他說，「瑞昱會在營收成長與毛利率中找平衡」。