歐股周二早盤延續了上漲的勢頭。歐洲央行(ECB)行長最新發言，緩解了市場對於今年加速收緊貨幣政策的擔憂；另外投資人也對於企業的正面獲利財報感到欣慰。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤再上漲1.87點或0.40%，為467.15點。德股暫升0.6%，法股升0.8%，英股漲0.6%。

石油股上漲0.8%，為泛歐指數表現最好的板塊；另外隨著石油天然氣價格飆升，英國石油(BP)公布了2021年128億美元的獲利成績，為近8年來最高水準。

BP在倫敦的股價大漲1.7%。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)周一表示，歐元區通膨即將回落，因此無需要大幅收緊貨幣政策。

北歐娛樂集團(NENT)上漲2.5%。該瑞典集團宣布上季串流媒體服務Viaplay的訂戶數激增33%；NENT正試圖在更多國家擴展業務，希望能與Netflix和Disney+相競爭。

法國巴黎銀行跌3.5%；受到成本上升的衝擊，該行上季提撥前的獲利低於預期。