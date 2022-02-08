桃園市八德區7旬陳姓老婦人日前下午到長庚院醫院就醫治療，醫院內部就醫民眾多，與劉姓丈夫前往停車位置時走散，自己走到復健大樓對面停車場等了近2小時仍看不見丈夫，醫院駐警發現婦人報警處理，大華派出所趕到現場發現婦人年邁體弱，先帶回派出所安置提供熱茶暖身，員警設法聯繫上其丈夫趕到派出所。

警方表示，7日18時50分大華派出所警員戴翊玹、蔡依孟、實習生唐詩閔執行巡邏勤務，接獲報案指稱長庚醫院停車場有民眾需要協助，員警趕到現場發現陳姓婦人坐在停車場車道邊椅子上，陳婦表示與丈夫自桃園市八德區住處前來長庚紀念醫院接受內科治療，就診後夫妻偕同至復健大樓對面立體停車場取車，過程中因為院內人潮將兩人沖散，陳婦身上均未攜帶行動電話及現金，且甫接受完內科治療又因天氣濕冷身體疲憊，在停車場等2小時仍未見到丈夫蹤影，員警先將陳婦帶回派出所安置休息提供熱茶暖身，因為陳婦忘記丈夫電話，員警利用警政系統協助聯繫上劉夫趕到派出所。