今年起大學申請入學招生將看學生的「學習歷程檔案」，台大社會系「作伙學」團隊協助教育部蒐集高中端及大學端的意見發現，超過8成教授同意「課程學習成果」經教師認證，具有公信力；若有代做，超過9成教授認為能在面試中問出。

台大社會系團隊在2021年辦理超過50場次會議討論「學習歷程檔案」的製作及應用，共有1123位來自各縣市的高中老師、學生、家長及大學教授參與。其中，與會的347人次大學教授來自31所學校，涵蓋不同類型的學校和18學群的不同學系。

台大社會系根據2021年50場次審議會議的會後調查問卷發現，超過9成大學教授在審查時，重視使用「課程學習成果」來評估學生能力特質，且認為課程學習成果，可幫助學生探索志向及培養素養能力。

此外，8成的與會教授同意，學習歷程檔案的「課程學習成果」經過老師認證，較過往的備審資料更有公信力；也有93％的與會教授認為，如果學生的課程學習成果作品是由補習班或他人代做，大學教授能在面試中問出來；只有不到2％的與會教授認為「完全不可能」從面試中問出來。

問卷結果顯示，不同領域學系教授皆重視的素養能力依序為：問題解決、學習態度、邏輯推理、批判思考及溝通表達。在呈現素養能力時，應透過具體事例說明，避免過於空泛。

舉例來說，探究活動或行動方案中對不同角色立場的換位思考，可以展現批判思考的能力；從團體報告的分工說明和執行過程可以看出合作及溝通的能力。

台大社會系指出，高中生們想要強調的作品重點不盡相同，有些學生著重在主題探究的結論或反思，有些學生則想展現學習過程中素養能力的提升。無論想要強調的重點是什麼，都建議在作品的首頁優先放上整理過後的摘要，讓審查端能清楚掌握重點。