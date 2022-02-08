行政院今(8)日舉辦「日本食品輸入管制措施」記者會，以3原則、3配套正式解禁日本福島等5縣食品進口。團膳業者表示，由於政府已要求學校營養午餐全面使用國產食材，估計在開放福島食品下受到的影響十分有限，然而只要有疑慮的食材都不會進入校園，以消除食安疑慮。

自2017年政府鼓勵全國校園午餐使用3章1Q食材以來，據農委會截至2021年底統計，目前全國各縣市校園國產食材覆蓋率已達93％，每人每餐補助自去年起從3.5元也增加到6元，以擴大使用國產食材的誘因。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，學校午餐原則上是不使用進口食材的，再者日本物價比台灣高，基於成本支出也不會去用，但調味料不受國產食材政策的限制，的確有可能會使用到日本的，然而公會的立場是只要有疑慮的食材都不會進入校園，畢竟有太多選擇。

台南市餐盒食品商業同業公會理事長蔡政祐表示，因為去年起就已經要求營養午餐使用全國產食材，即使福島食品宣布解禁也不至於會構成影響。至於家長可能會有食安疑慮，要做的是應該要讓家長清楚明白學生在學校吃的營養午餐食材來源，團膳業者都會配合政府相關政策不會去使用進口食材，甚至是日本福島的食材。