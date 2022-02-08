基隆市政府今年推出象徵「福氣與幸福雙雙來到」的「虎哩幸福」小提燈。（陳彩玲攝）

基隆市政府今年推出象徵「福氣與幸福雙雙來到」的「虎哩幸福」小提燈。（陳彩玲攝）

為歡慶2022元宵佳節，基隆市政府今年推出象徵「福氣與幸福雙雙來到」的「虎哩幸福」小提燈，2月12日起一連4天，在基隆市東、西岸旅遊服中心供民眾免費索取，限量500份送完為止。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，元宵節提燈籠為傳統民俗重要的活動之一，市府每年以生肖為主題推出應景的小提燈，造型喜氣、可愛值得收藏。今年「虎哩幸福」虎年小提燈，以紅花唐裝象徵新年「喜慶吉祥」，一手高舉招財，一手提握元寶，寓意著招財進寶，腳上雙福代表著福氣與幸福雙雙到來，讓提著燈籠的人能財源廣進，虎年行大運。

曾姿雯指出，這次「虎哩幸福」虎年小提燈選用環保材質，只要按照英文字母依序組合就能拼裝完成，非常適合親子共同DIY一起快樂過元宵，10分鐘內可完成組合，預計2月12日上午11時起在東、西岸旅遊服務中心發放，限量500份送完為止。

觀銷處提及，民眾只需到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚、分享活動貼文就可免費索取，歡迎各位好朋友闔家一同來索取。曾姿雯也提醒，領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範，共同迎接元宵佳節。

此外，曾姿雯提及，基隆除了多樣特色美食外，也是台灣最早的咖啡城市，早期的基隆港是國際貿易最繁盛的港口，是東西文化的交匯地，擁有發展歷史最久、最密集的咖啡廳，近年已經是台灣咖啡廳密度最高的海港城市，歡迎大家領取提燈後看看海景、喝咖啡，感受基隆在地的咖啡文化，希望大家新的一年虎虎生風、如虎添翼，一起歡慶福虎年。