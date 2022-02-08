凱美電機（2375）今日公布1月合併營收為5.29億元，較去年同期合併營收成長12％，但月減13.8％，觸11個月營收低點，凱美表示，中長期訂單仍然明確，預估自第二季起將步入下一波成長。

凱美1月三大產品線同步年減，統計電容產品較去年同期減少22.1％；風扇產品較去年同期減少7.5％，電阻產品較去年同期減少16.1％。

整體而言，在人力不足及長短料影響下，今年第一季客戶拉貨動能較為平淡，唯中長期訂單仍較往年明確；因此，預期第二季起，凱美營運將開始步入下一波成長。